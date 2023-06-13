بدء جلسة المباحثات المصرية العراقية برئاسة رئيسى وزراء البلدين

ويضم الوفد المرافق للسودانى، كلا من وزراء "الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء"، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعدد من المسؤولين.
ومن المُقرر أن يتم أيضًا عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين، كما سيتم فى ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق فى عدة مجالات.
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