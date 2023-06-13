عاجل- السيسى يستقبل رئيس وزراء العراق بقصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، الذى يزور مصر على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، يضم نائبى رئيس الوزراء وزيرَى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.





حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائى المتبادل فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء العراقى بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التى تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائى الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر فى مارس الماضى، مؤكداً أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية فى مختلف المجالات، خاصةً فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجاً يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى شتى المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمنى، والتبادل التجارى، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء الدور المحورى للدولتين فى المنطقة، حيث تم تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربى المشترك بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة فى العيش فى سلام واستقرار.