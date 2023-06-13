مصر تحتضن أكبر شبكة للسكك الحديد السريعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، الخطوط الجديدة للسكك الحديد، وأهميتها فى سرعة النقل، بحسب دراسة أجراها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويمتد الخط الأول من ميناء السخنة إلى العلمين الجديدة، ويمثل محور ربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويخفض زمن الرحلة بين السخنة والعلمين إلى ساعة ونصف.

أما الخط الثانى يمتد من 6 أكتوبر إلى أسوان بطول 925 كم، ويساهم فى تنمية الصعيد وربطه بالعاصمة القاهرة.

ويسهل الخط الثالث التواصل بين غرب النيل عند الأقصر وحتى الغردقة، ويساعد المواطنين فى السفر الآمن بعيدا عن الطرق الوعرة، وينشط حركة الاستيراد والتصدير بين موانئ البحر الأحمر والصعيد.