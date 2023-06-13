رئيس وزراء العراق: ما حدث بالعاصمة الإدارية يجعلنا متمسكون بالشركات المصرية

جدة - نرمين السيد - قال محمد السودانى رئيس وزراء العراق، إن اللجنة الثنائية المشتركة بين مصر والعراق ناقشت عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين؛ لتطوير العلاقات بين مصر والعراق وفتح المجال الاقتصادى والاستثمارى فى مختلف المجالات.





وأضاف فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى، أن العلاقات بين مصر والعراق تاريخية وهذا ما يحتم علينا تعزيز هذه العلاقات، مؤكدا أن العراق تستعيد دورها الريادى فى المنطقة، مشيرا إلى أن دولته جزء أساسى من الحل وليس المشكلات فى المنطقة ولها دور إيجابى إقليميا ومحليا، وأن التعاون الاستراتيجى بين البلدين سيعزز دور العراق المحورى. وأوضح أن اللجنة أكدت تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص المصرى شىء مهم جدا، لافتا إلى أن هذه الشركات مدعومة من الدولة، موضحا أن العراق حريصة على وجود شركات مصرية، موضحا أن ما حدث فى العاصمة الإدارية فى مصر يجعلنا نتمسك بوجود هذا الشركات المصرية لإعادة الإعمار فى العراق.

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