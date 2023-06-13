مدبولى: الشركات المصرية ستكون منفتحة لإعادة الإعمار فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره العراقى، أن زيارة المهندس محمد شياع السودانى إلى القاهرة تأتى فى وقت مهم، مرحبا بزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مؤكدا أن الشركات المصرية ستكون منفتحة لإعادة الإعمار فى العراق.
وأشاد مدبولى بالموازنة الطموحة للحكومة العراقية والتى سيكون لها انعكاس إيجابى للتعاون مع مصر.
وبدأت جلسة المباحثات المصرية العراقية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونظيره العراقى المهندس محمد شياع السودانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى؛ لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
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