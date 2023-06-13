وزير التعليم من غرفة العمليات: حريصون على انضباط امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - يتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، المتصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية بمختلف المحافظات.





وأكد ججازى، أن الوزارة حريصة هذا العام على أن تكون امتحانات الثانوية العامة منضبطة، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على حقوق الطلاب بحيث يحصل كل طالب على حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

وشدد الوزير، على أن أية حالات غش تقع مسؤوليتها على اللجنة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها.

وانطلقت أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، بالمواد غير المضافة للمجموع، اعتبارا من أمس الاثنين، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، واليوم الثلاثاء، يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء، الذى ينتهى عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا.

واعتبارا من الأحد المقبل الموافق 18 يونيو يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية، وفق جدول الامتحانات المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ويستمرون حتى 31 يوليو المقبل.