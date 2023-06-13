مدبولى: السيسى أكد وقوف مصر إلى جانب العراق لتحقيق آمال وتطلعات شعبه

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره العراقى، أن الرئيس السيسى أكد عمق العلاقات بين مصر والعراق، كما أكد ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار العراق، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب العراق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب، لافتا إلى تطلعه بأن تكون اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين بداية للشراكة.
وبدأت جلسة المباحثات المصرية العراقية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ونظيره العراقى المهندس محمد شياع السودانى، والذى يزور مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى؛ لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
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