رئيس الوزراء: انعقاد اللجنة العليا مع العراق تأكيد على حرص البلدين للتعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 01:28 مساءً - رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بنظيره العراقى المهندس محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين البلدين 6 آلاف سنة بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون فى مختلف المجالات.

وتوجه فى تصريحات صحفية، بالتهنئة لإقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية العراقية وما تتضمنها من خطوات اجرائية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ونظيره العراقى المهندس محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بمطار القاهرة الدولى، المهندس محمد شياع السودانى، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذى يزور مصر على رأس وفد رسمى رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.