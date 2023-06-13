انعقاد لجان امتحان الثانوية العامة بمراكز الإصلاح والتأهيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة. ونسق قطاع الحماية المجتمعية مع وزارة التربية والتعليم؛ لعقد عدد من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

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