الحكومة تنفى ضعف التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مُشددةً على نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرةً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

وفى سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى أسوان والسويس، فى إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات وهى: (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية - جنوب سيناء – أسوان – السويس)، ويستمر التطبيق المرحلى للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.