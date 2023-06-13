مدبولى: زيارة رئيس وزراء العراق تأتى فى وقت تموج فيه المنطقة بالتحديات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية اليوم فى القاهرة بعد أقل من 3 أعوام من عقد دورتها الأولى فى بغداد يأتى تأكيدا لحرص البلدين على متابعة وتفعيل آليات التعاون فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على شعبى البلدين.





وأضاف: إن زيارة رئيس الوزراء العراقى لمصر تأتى فى وقت مهم تموج فيه المنطقة والعالم بتطورات متلاحقة وتحديات متزايدة على الصعيدين الاقتصادى والسياسى وهو الأمر الذى يتطلب تكثيف جهود العمل المشترك، وأن نسعى لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار ما لدينا من إمكانيات.

وهنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى نظيره العراقى محمد شياع السودانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك فى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاثة سنوات من 2023 حتى 2025، مشيدا بأداء حكومته لهذه الموازنة الثلاثية الطموحة التى تستند إلى رؤية إصلاحية لبرنامج الحكومة العراقية الرشيدة وما تتضمنه من خطوات إجرائية وحلول عملية فعلا لموضوع تأخر تنفيذ المشروعات.

ونوه مدبولى إلى أن هذه الخطوة المهمة سيكون لها انعكاس إيجابى فى برامج التعاون مع مصر وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار فى العراق الشقيق من جانب شركات مصرية فى إطار العديد الآليات المختلفة.

وتابع: أن الشركات المصرية ستكون منفتحة على نقل خبراتها فى مجال الفنى وإعادة الإعمار لبلدنا الثانى العراق، بالإضافة إلى شراكات مع شركات عراقية فى هذا الشأن لنقل هذه الخبرات.

ولفت مدبولى إلى أن جلسة اليوم تطرقت إلى العديد من الموضوعات التعاون التى تم التوافق عليها فى الاجتماعات التحضيرية الوزارية واجتماعات على مستوى الخبراء تتعلق بزيادة حجم التبادل التجارى وتفعيل مشاركة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار وعملية تعزيز التعاون فى مجال الربط الكهربائى والإسكان والسياحة والشباب والرياضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التوقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بهم.