وزير التعليم: اجتماع مع رؤساء لجان الثانوية العامة لمناقشة سلبيات الأسبوع

وانتهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث أدوا امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، وبعد فترة توقف، يستأنفون الامتحانات بالمواد الأساسية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 18 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2023.
امتحانات الثانوية العامة
وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب خلال الامتحانات المقبلة، بدون أى أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.
وأكد على أن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها تكون مسؤولية اللجنة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها وتحويلها للنيابة العامة، موجها بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى حالة تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة للتعامل الفورى معها.
كما وجه الوزير بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا فى ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن أى إجابة على ورقة الأسئلة لا يعتد بها.
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