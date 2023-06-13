حياة كريمة.. التضامن: قضية الوعى أحد الأبعاد الرئيسية للاستثمار فى البشر

جدة - نرمين السيد - وشهد اللقاء حضور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى، وسيلفان مارلين، نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والكنائس المصرية.

وألقى أيمن عبد الموجود كلمة نيابة عن الوزيرة أكدت فيها أن قضية الوعى، الآن، تعد أحد الأبعاد الرئيسية للاستثمار فى البشر، والقوة الناعمة لتحقيق كل ما نصبو إليه من تغيير اجتماعى وتقدم فى مجالات التنمية المستدامة، وهى بذلك تعد محوراً أساسياً ومساوياً لكل أشكال التنمية.

وأشارت إلى أن أغلب البحوث الوطنية والدولية فى مجالات التنمية المستدامة أكدت أن ضعف الوعى لدى بعض الفئات المجتمعية، كنتيجة لمحدودية الوصول إلى التعليم الجيد والمعرفة الموثقة السليمة، أو تشويه الوعى بالأفكار المغلوطة والاتجاهات السلبية من قبل الجماعات المتطرفة دينياً واجتماعياً، يؤدى، بشكل مؤكد، إلى تهديد كل جهود التنمية، بل وإلى هدمها فى بعض الأحيان.

وأضافت القباج فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنها مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى أن البحث القومى "تكلفة التطرف والإرهاب.. مصر فى ثلاثة عقود" الذى أجرته وزارة التضامن الاجتماعى ونشرته فى بداية هذا العام؛ أكد فداحة التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تكبدها المجتمع المصرى من جراء تشويه وعى النشء والشباب بالأفكار المتطرفة والاتجاهات السلبية،خاصة فى المناطق الفقيرة والمهمشة، كما تركزت التكلفة الاجتماعية فى تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى.

وأثبت البحث من خلال أدوات البحث الميدانى أن المجتمعات التى ضربها التطرف العنيف، قد عانت من تراجع حاد فى التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية العابرة للانتماء الدينى بكل ما تمثله من إضعاف الثقة المتبادلة بين أبناء المجتمع وإضعاف شبكات التفاعل الاجتماعى والقدرة على التعاون المجتمعى، مشددة على أنه بالرغم من ضخامة التكلفة الاقتصادية للتطرف والإرهاب المادى على موارد الدولة ونموها الاقتصادى، إلا أن التكلفة السياسية والاجتماعية، كانتا أكثر فداحة وأعمق تأثيراً فى تعطيل تطور الدولة، وفى تهديد التماسك المجتمعى والتكامل الوطنى، وهى تكلفة لا يمكن تقديرها بثمن.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه انطلاقا من مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعى فى إرساء قواعد الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وإيماناً بأن غياب الوعى هو أحد الأبعاد الرئيسة لقضية الفقر وأحد معوقات تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع على أسس سليمة، فقد أسست وزارة التضامن الاجتماعى برنامجاً خاصًا يٌعنى بتنمية الوعى الاجتماعى ألا وهو:"برنامج وعى للتنمية المجتمعية"، ويهدف إلى دعم منظومة القيم والاتجاهات الإيجابية من أجل بناء وعى المواطن والمواطنة، وتطوير إداركه للواقع الاجتماعى من حوله، ومن ثم تمكينه من اتخاذ قرارات سليمة يكون لها عائد إيجابى فى نموه الشخصى والصالح العام للمجتمع كله.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى، أولت اهتماماً خاصًا بالقيادات المجتمعية التى تتواصل، بشكل مباشر، مع الفئات الاجتماعية المختلفة، وتؤثر فى تشكيل وعيهم، وفى مقدمتهم علماء الدين الإسلامى والمسيحى وأطلقت مبادرة خاصة بعنوان: "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" بغرض تكوين كوادر دينية إسلامية ومسيحية ومجتمعية، قادرة على التواصل مع المواطنين برسائل علمية وثقافية ودينية وقانونية متكاملة وغير متناقضة فى موضوعات برنامج وعى، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع كافة المؤسسات الإسلامية والمسيحية: " الأزهر الشريف - دار الإفتاء – وزارة الأوقاف – الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية ".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن المبادرة انطلقت بسلسلة من حلقات العمل التدريبية لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية (11 حلقة تدريبية – 5 أيام لكل حلقة)، وشارك فيها نخبة من علماء الدين الإسلامى والمسيحى (250 عالماً)، يمثلون 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وقدم الموضوعات مجموعة كبيرة من الخبراء فى كافة الموضوعات والتخصصات؛ لمناقشة كل موضوعات برنامج وعى وتعميق الفهم والرسائل المشتركة بشأنها، وقد تميزت حلقات العمل بصراحة الحوارات التى جمعت المشاركين، وعمق وغزارة المعرفة العلمية والاجتماعية والدينية المقدمة من كل المؤسسات، حيث عرضت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال خبرائها رسائل برنامج وعى من كل الأبعاد العلمية والقانونية والاجتماعية.

وشاركت المؤسسات الدينية بتقديم الآراء الدينية الوسطية والمستنيرة، كما قدمت المؤسسات الدينية نخبة متميزة من أهم إنتاجها الفكرى فى مجال قضايا الوعى الاجتماعى، حيث شارك الأزهر الشريف 5 كتب حول قضايا الأسرة ومواجهة التطرف والعلاقة بين الأديان، وقدمت دار الإفتاء 8 كتب حول قضايا الأسرة ومواجهة التطرف والمواطنة، وشاركت وزارة الاوقاف بعدد 10 كتب حول تنظيم الأسرة والسكان ومواجهة التطرف.

وشاركت الكنائس أيضاً بمجموعة من العروض المتميزة حول المنظور المسيحى فى كل موضوعات وعى ودور الكنيسة فى الخدمات الاجتماعية والتوعية التى تقدم إلى كافة المواطنين دون تمييز، ونجحت حلقات العمل فى تحقيق هدف المبادرة إلا وهو تكامل الرسائل الدينية والاجتماعية والعلمية فى الرؤية والمضمون فى كافة موضوعات وعى، وتم نشرها فى إطار فيديوهات قصيرة لعلماء الدين، نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى، وقد لاقت هذه الفيديوهات خاصة التى تتحدث عن قضايا الأسرة نسبة مشاهدة وتفاعل كبيرين من الفئات المستهدفة لوزارة التضامن الاجتماعى، ويتم توثيق هذه الرسائل بصورة بسيطة تتناسب مع الفئات المستهدفة لوزارة التضامن الاجتماعى.

وأوضحت القباج أنه فى إطار هذه المبادرة، أنتجت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج حوارى "الرائدة تسأل" وتم بثه على وسائل التواصل الاجتماعى للوزارة أثناء شهر رمضان، ويقوم البرنامج على الحوار بين الرائدات الاجتماعيات والشيخ مجدى عاشور، ومن خلال البرنامج تقوم الرائدات بعرض كل التساؤلات والاستفسارات الاجتماعية والدينية للأسر أثناء أنشطة التوعية التى تقمن بها فى كل المحافظات المصرية، ويقوم الشيخ بتقدم الآراء الدينية السليمة لكل الأفكار السلبية المرتبطة ببعض الممارسات الاجتماعية الخاطئة.

كما أنه فى هذا السياق، تأتى المبادرة الكريمة والمهمة لفضيلة مفتى الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقى علام فى إعداد كتيب بعنوان: "مختارات من فتاوى دار الإفتاء المصرية.. فى دعم الوعى المجتمعى"؛ والذى يضم أهم الفتاوى التى أنتجتها دار الإفتاء المصرية الخاصة بالموضوعات الاجتماعية لبرنامج وعى، بهدف توعية الأسرة المصرية والفئات الاجتماعية المختلفة بالمعرفة الدينية الموثقة والمستنيرة فى كل القضايا التى يتسألون بشأنها.

وأضافت القباج أن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "وعى من أجل التنمية والحياة الكريمة" يشجعنا على الاستمرار، والامتداد إلى كافة المحافظات المصرية، والتوسع فى النشر بكافة وسائل الاتصال المباشر عن طريق القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وشبكة الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وقيادات المجتمع الأهلى والاتصال الجماهيرى والالكترونى والتواصل الاجتماعى.

وفى نهاية اللقاء كرم مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى قيادات المؤسسات الدينية التى دعمت هذه المبادرة، والأساتذة والخبراء الذين شاركوا فى تقديم البرنامج التدريبى وإنتاج الرسائل المتكاملة للوعى الاجتماعى، وعلماء الدين الذين شاركوا بفاعلية فى حلقات العمل بمنحهم دروع وشهادات تكريم.