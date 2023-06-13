3 حالات غش.. تفاصيل ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادتى الاقتصاد والإحصاء، بإجمالى عدد 688 ألفا و645 طالبا وطالبة، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التربية الوطنية.





وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتى غش إلكترونى بامتحان الاقتصاد، حيث تم ضبط طالبين بلجنة بالمنوفية، لدى قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط حالة غش إلكترونى واحدة لطالب بلجنة بقنا لدى استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على التواصل الاجتماعى، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزارى رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول، يؤدون يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، الامتحان فى مادة اللغة العربية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادتى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023.