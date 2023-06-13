قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023

جدة - نرمين السيد - صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2023 والتى سيتم استقبالهم اعتباراً من 24 يونيو 2023.





وذلك وفقاً للشروط الآتية:

أولاً: المؤهلات العليا: مواليد الفترة من 1/1 حتى 6/30 من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز - مدة التدريب خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 5 أغسطس 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 14 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:- مواليد الفترة من 1/1 حتى 6/30 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 17 يوليو 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 1 أغسطس وحتى 3 أغسطس 2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة: مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2022/2021 وكذا مواليد أشهر (أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2022/2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 24 يونيو 2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 8 يوليو وحتى 31 يوليو 2023.

رابعاً: غير ذوى المؤهلات (العاديين):- مواليد أشهر(أكتوبر / نوفمبر / ديسمبر) من عام 2003 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 25 يوليو 2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 5 أغسطس وحتى 13 أغسطس 2023.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيديون / المدرسون / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى: (https://tagned.mod.gov.eg )، كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى : ([email protected])، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02).

وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصاً من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو( 15499).