حياة كريمة فى البحيرة.. 8868 مشروعا بالمرحلة الأولى لخدمة 3.5 مليون نسمة

جدة - نرمين السيد - ويجرى تنفيذ حوالى 8868 مشروعا ضمن حياة كريمة فى محافظة البحيرة بشتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى، هى: (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون)، بإجمالى 42 قرية رئيسية، و238 وحدة قروية، و3967 تابعا، وقد بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم، ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

فى هذا الإطار شدد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطنى تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته للبحيرة، اليوم الثلاثاء، حيث استقبلته الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة، ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.

وتأتى الزيارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكافة المحافظات.

وخلال الزيارة عقد هشام آمنة، اجتماعاً مع الدكتورة نهال بلبع، والقيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تابع آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى 2022 / 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 370 مشروعا، بقيمة استثمارات تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13.9٪ عن خطة عام 2021 / 2022 بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وعلى رأس المشروعات التى يتم تنفيذها تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة، وتنفيذ بعض مشروعات الكبارى والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة، والمساهمة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة فى العام المالى القادم 2023 / 2024.

وأكدت نهال بلبع، أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيرةً إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع قيادات المحافظات على متابعة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتى تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.