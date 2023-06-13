الهيئة الإنجيلية تنظم الحوار العربى الأوروبى الثامن بمشاركة 17 دولة

جدة - نرمين السيد - ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد فى مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصرى وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية واكاديميين.

وأعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربى الأوروبى الثامن فى الهيئة الإنجيلية بمصر، وقال: "نرحب بجميع ضيوف مصر من الاتحاد الأوروبى وروسيا والوطن العربى، من أعضاء الحوار العربى الأوروبى، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا وعالميا".

ومن جانبها قالت سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، إنه من المقرر أن تستمر فعاليات الحوار العربى الأوروبى حتى الجمعة، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدنى فى مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية، ويجمع منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية أعضاء الحوار العربى الأوروبى فى نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من 17 دولة: "مصر السعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".