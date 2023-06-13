30 يونيو.. 10 سنوات من الأمن والآمان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - مرت مصر، بظروف صعبة وقاسية بعد ثورة 30 يونيو، بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تحويل البلاد لفوضى، إلا أن أجهزة وزارة الداخلية كانت للإرهاب الإخوان بالمرصاد، ونجحت فى تفكيك الخلايا الإرهابية.





ويتناول الفيديوجراف التالى جهود الداخلية لاستعادة الأمن والآمان: ولاحقت الشرطة العناصر الإرهابية واقتحمت معسكراتهم فى المناطق الصحراوية وقضت عليها، وباتت مصر واحة للأمن والأمان.

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