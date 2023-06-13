تحرير 3029 محضرا تموينيا لمخابز وبدالين بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وتابع راشد نتائج الحملات التى نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر والتى أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 3029 مخالفة تموينية حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

وأوضح أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 59 طنا، ما بين دقيق مدعم، وأرز، ومكرونة، ونخالة مجهولة المصدر، و12492 زجاجة زيت تموينى، و18 طن سكر تموينى.

ولفت إلى أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2382 مخالفه لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى وتصرف فى الأرصدة وتجميع بطاقات بإجمالى 979 بحوزه مخابز وبداليين تموينين بمناطق الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والعياط والعجوزة والدقى والعمرانية وإمبابة لاستغلال والتصرف فى الدعم المخصصة للمواطنين.

واكد راشد أنه تم تحرير 599 محضر تموينى لمحال عامة لعدم الاعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة إلى جانب تحرير 48 محضر لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدد من المخالفات بها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.