أسامة ربيع: الأهمية الاستراتيجية لقناة جعلتها محور اهتمام الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، يرافقه الوفود الشبابية المشاركة بالدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع لهيئة القناة بمدينة الإسماعيلية، فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الشباب والرياضة، والتى تهدف إلى التعرف على مستجدات المشروعات التنموية بمنطقة قناة السويس.

ويُشارك بمنحة ناصر للقيادة الدولية، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشاركين من 60 دولة، تمثل قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأستراليا، خلال الفترة من الأول حتى 15 يونيو الجارى، تحت شعار شباب "عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب".

وفى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور، وأعرب عن سعادته لوجود هذه الكوكبة من الكوادر الشابة وقيادات المستقبل بهيئة قناة السويس ضمن البرنامج التدريبى للقيادة.

وقدم الفريق أسامة ربيع عرضًا تقديميًا تضمن التعريف بنظام الملاحة بقناة السويس، وإلقاء الضوء على المزايا الملاحية التى حققها مشروع قناة السويس الجديدة؛ وأبرزها زيادة عامل الأمان الملاحى ورفع قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة، فضلا عن رفع تصنيف القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأكد حرص قناة السويس على الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واللوجستية المقدمة للسفن العابرة من خلال تبنى استراتيجية شاملة للتطوير تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل تطوير المجرى الملاحى للقناة وتحديث الأسطول البحرى بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنويع مصادر الدخل.

بدوره، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر إلى الفريق أسامة ربيع على استضافة الوفود المشاركة بمنحة ناصر للقيادة الدولية لزيارة المرفق الملاحى الأهم عالميًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة دور شباب القارة السمراء فى التنمية، وجهود الوزارة فى تنفيذ فعاليات وأنشطة للشباب الأفريقى، مشيرًا أن مصر استعادت دورها الطبيعى دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوى الإفريقى.

ووجه صبحى الشكر والتقدير للفريق أسامة ربيع على الجهود المثمرة خلال الفترة الماضية، موجهاً حديثه لوفود منحة ناصر الدولية؛ قائلا: "فتحنا كافة النوافذ للوفود فى مصر لتحقيق أهدافها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حفر القناة الجديدة فى سنة واحدة بكوادر وسواعد مصرية بمثابة الإعجاز".

من جانبهم، أعرب المشاركون بالمنحة، عن سعادتهم بالتواجد فى قناة السويس ضمن فعاليات برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية، موجهين التحية إلى رجال الهيئة ووزارة الشباب والرياضة، متمنين النجاح والازدهار لجهود تطوير هذا المرفق الملاحى الهام، معربين عن امتنانهم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه المبادرة الكريمة، التى أكسبتهم المزيد من الخبرات والأصدقاء من مختلف دول العالم.

وقامت الوفود بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.

وتهدف المنحة إلى نقل التجربة المصرية العريقة فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى العمل على خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عدم الانحياز.