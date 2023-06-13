جدة - نرمين السيد - وتنفذ أعمال المبادرة فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى، هى: (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادى النطرون). ويرصد الإنفوجراف التالى خدمات حياة كريمة فى مركز أبو المطامير بالبحيرة. وتشمل الخدمات: إنشاء مجمع خدمات الشجاعة، وبناء وحدة صحية بكوم حفين، ومركز الطبى بقرية المهدية، وموزع جهد أبو بكر الصديق، ومركز شباب حسين أبو اليسر، ومحطة رفع الصرف بقرية آدم. كما تشمل: إنشاء محطة الصرف الصحى بالشعشاعى، ومجمع زراعى بقريتى آدم والشجاعة، وبناء محطات معالجة صرف صحى بقرى الصديق - كوم الفرج - أحمد شوقى، بحسب بيان رسمى للمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروعات غيرت الحياة.. خدمات حياة كريمة بأبو المطامير (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.