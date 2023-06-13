أبو الغيط يعرب عن انزعاجه حيال ما تشهده القضية الفلسطينية من تراجع

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تباحث الطرفان حول آخر تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسُبل إحياء جهود التسوية.





وأوضح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن انزعاجه حيال ما تشهده القضية الفلسطينية من تراجع فى الاهتمام الدولى، خصوصا فى ضوء وجود حكومة يمينية فى إسرائيل لا تؤمن بالسلام وتسعى بكل السُبل إلى استرضاء العناصر الأشد تطرفاً فى المجتمع الإسرائيلى، عبر تصعيد القمع وتكثيف البناء فى المستوطنات على نحو يؤدى إلى تقويض حل الدولتين.

وأضاف رشدى، أن أبو الغيط استمع باهتمام إلى رؤية المنسق الأممى للتطورات فى الأراضى المحتلة، بما فى ذلك ما شهده قطاع غزة من هجمات إسرائيلية فى مايو الماضى، وما ينطوى عليه الوضع من هشاشة كبيرة وقابلية للانفجار.

وأكد رشدى، أن الأمين العام تباحث مع المنسق الأممى حول بعض المبادرات المطروحة على الساحة من أجل الحفاظ على حل الدولتين كأفقٍ مستقبلى للتسوية، وأنه أكد خلال اللقاء أهمية العمل على صيانة إمكانية تطبيق هذا الحل عبر الحيلولة دون قضم الأراضى الفلسطينية وحصارها بمشروعات مختلفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبما يقضى عملياً على احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة الأطراف على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.