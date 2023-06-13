أشرف زكى ينفى وفاة الفنانة ليلى طاهر.. ويعلق: شائعة سخيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 04:32 مساءً - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ما تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة الفنانة القديرة ليلى طاهر، مؤكدا أن الفنانة ليلى طاهر بخير وتتمتع بصحة جيدة، وأن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى ما هو إلا شائعة سخيفة.

وطالب الفنان أشرف زكى المواقع الصحفية بضرورة تحرى الدقة، وعدم الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعى، وأخذ المعلومات من مصادرها.

يذكر أن الفنانة ليلى طاهر قدمت العديد من الأفلام أهمها الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب، و من المسلسلات التي شاركت فيها:" يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد".

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.

حصلت على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.