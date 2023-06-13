رئيس الوزراء العراقى يشيد بما تم إنجازه فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد -

وحضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورعاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير وليد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق، وعمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار، ومسئولى الجهات المعنية.

فيما حضر الاجتماع من الجانب العراقى كل من الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ومحمد تميم، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وبنكين عبدالله ريكانى، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأثير الغريرى، وزير التجارة، وزياد الرزيج، وزير الكهرباء، وأحمد نايف الدليمى، سفير العراق لدى مصر، وعلى محسن العَلّاق، محافظ البنك المركزى العراقى، والسيد حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومحمود التميمى، رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادى، وعدد من المسئولين العراقيين.

وفى كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، توجّه المهندس محمد شيّاع السودانى، بالشكر لرئيس الوزراء وللوزراء المصريين على حفاوة الاستقبال التى لاقوها منذ قدوم الوفد الوزارى العراقى الذى وصل مصر قبل أيام، للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العراقية المشتركة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقى عن سعادته بالتواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا: أُبارك للحكومة المصرية وللشعب المصرى هذا المنجز العظيم الذى يتسم بالكفاءة فى التخطيط والتنفيذ، والذى ينُم عن رؤية للوصول الى تنمية حقيقية، وتقديم حلول لمشكلات البطالة والسكن وغيرها.

وأضاف: ما وجدناه هنا يستحق الإشادة، ونشعر باعتزاز أن أشقاءنا المصريين قد قاموا بتنفيذه بهذه الكفاءة، وهذه واحدة من أهم التجارب التى يمكن الاستفادة منها فى العراق.

وقال: بعد زيارتنا الأولى فى مارس الماضى، كان هناك حرص على أن تكون أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، لها رؤية واضحة ومهام محددة يمكن تنفيذها وترجمة ما يتم التوافق عليه إلى حقيقة على أرض الواقع، فى إطار تنفيذ الإرادة السياسية لتطوير وتعزيز علاقاتنا المشتركة.

وتقدم بالشكر للوزراء الذين شاركوا فى الإعداد لهذه النسخة من اللجنة العليا المشتركة، وما توصلوا إليه من تفاهمات، وما تم التوافق حوله من مذكرات تفاهم، مُضيفًا: الشيء المهم الان هو تنفيذ هذه الاتفاقيات فى أقرب وقت.

وأكد رئيس الوزراء العراقى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، مشيرًا إلى أن البلدين تربطهما مصلحة وطنية وقومية، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون التى تجمعهما سويًا على الصعيد الاقتصادى والسياسى والأمنى.

وقال فى هذا السياق: هذه العلاقة بين مصر والعراق تشكل جزءا من متطلبات الأمن القومى، وأمن المنطقة، فأمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعكس صحيح، مؤكدًا ضرورة استثمار جميع الفرص المشتركة لتوطيد علاقات البلدين، وتشجيع الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات فى العراق.

وتطرق "السودانى" إلى الحديث عن آلية التعاون الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مؤكدًا وجود رؤية لتنفيذ هذا التعاون فى المجالات محل التوافق.

وعلى الصعيد الإقليمى، أشاد رئيس وزراء العراق بمواقف مصر الداعمة دوماً للقضايا العربية، ومنها دعمها لدولة السودان الشقيقة، معربا عن أسفه لما يجرى من أحداث فى البلد الشقيق، ودعمه لجميع المبادرات الإنسانية لمساعدة الشعب السودانى.

وفى ختام جلسة المباحثات الموسعة التى ترأسها رئيسا وزراء مصر والعراق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بالعمل مع وزير التجارة العراقى لمتابعة تنفيذ ملفات التعاون المختلفة، وكذا تنفيد مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتقديم تقرير شهرى حول مدى تقدم أعمال التنفيذ، مؤكدًا كذلك أنه سيبقى على تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقى لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وترجمتها على الأرض.

وأكد وزير التجارة العراقى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع وزيرة التعاون الدولى للعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات، مشيدًا بالتعاون القائم مع الجانب المصرى منذ بدء التحضير لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إنه منذ الدورة الأولى للجنة العليا هناك اتصالات مباشرة مع وزير التجارة العراقى، متوجهة بالشكر له على هذا التعاون الوثيق، وللوزراء المصريين واللجان الفنية ولجنة الخبراء من الجانبين، التى بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى التفاهمات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى وقعت اليوم.