إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل بعد 3 سنوات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى هذا الفيديوجراف، أبرز الإنجازات التى تحققت بعد 3 سنوات من إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل. وسجل حتى الآن أكثر من 5 ملايين مواطن فى المحافظات الست المتواجدة فى المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل.

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