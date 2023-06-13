المنتدى المصرى العراقى.. وزير الصناعة: البلدان يرتبطان بعلاقات استراتيجية

جدة - نرمين السيد - ألقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كلمة خلال فعاليات مُنتدى الأعمال المصرى العراقى، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السودانى، رئيس مجلس الوزراء العراقى، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال بالبلدين.





ورحَّب وزير التجارة والصناعة فى مُستهل كلمته، بالوفد الرسمى من دولة العراق الشقيقة فى بلدهم الثانى مصر، برئاسة محمد شياع السودانى، الذى يزور مصر فى إطار انعقاد أعمال الدورة الثانية لـ "اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة"، مُعربًا عن سعادته بحضور رجال الأعمال العراقيين المشاركين فى مُنتدى الأعمال المصرى العراقى، الذى يضم لفيفًا من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، إلى جانب عدد كبير من مسؤولى الجانبين.

وأكَّد المهندس أحمد سمير أن مصر والعراق تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة، وأن كلتا الدولتين تنحدران من حضارات قوية ومؤثرة امتدت آثارها عبر التاريخ، مُضيفًا أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما يجعل العلاقات بينهما نموذجًا يُحتذى به لـ "العلاقات بين الأشقاء" وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادَل وتوافق فى الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة إن مصر تتطلع للنهوض بمعدلات التجارة البينية بين القاهرة وبغداد لتعكس الترابط التاريخى بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر والعراق، وبما يُسهم فى الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات متميزة لصالح الشعبين الشقيقين، وكذا الاقتصادين المصرى والعراقى على حد سواء.

وفى السياق نفسه، أشار المهندس أحمد سمير إلى أنه رغم أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين قد وصل إلى حوالى ٥٠٠ مليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نسبة ضئيلة للغاية من حجم التجارة الخارجية للبلدين مع العالم، وهناك فرص كبيرة ومتنوعة لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة، لفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى العراق بلغ نحو ٢٠٠ مليون دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات العراقية فى مصر حوالى ٥٠٠ مليون دولار، مؤكدًا فى هذا الصدد أنه يمكن للجانبين زيادة حجم استثماراتهما بما يعظِّم من فرص التعاون ويدعم الاقتصاد الوطنى فى كلتا الدولتين.

كما لفت الوزير إلى أن عقد منتدى الأعمال المصرى العراقى يأتى فى مرحلة مهمة من تاريخ العلاقات بين البلدين؛ حيث تولت حكومة جديدة مقاليد الحكم فى العراق، وتسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول، خاصةً الدول الشقيقة وعلى رأسها العراق، موضحًا أن التعاون الثلاثى بين مصر، والعراق، والأردن يُعد فرصة نموذجية لتطوير التعاون التجارى والصناعى الاستثمارى بين الدول الثلاث، مما سيعمل على رفاهية شعوبها.

وتابع: "هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين؛ منها تأهيل المصانع العراقية المملوكة للدولة، والتعاون والاستثمار الصناعى المشترك فى إطار التكامل الصناعى لمبادرة التعاون الثلاثى، وتنفيذ برنامج (النفط مقابل الإعمار)، وإعادة تشغيل فرع بنك الرافدين فى القاهرة، بالإضافة إلى العديد من الفرص المتنوعة الأخرى".

وأعرب الوزير فى ختام كلمته، عن تمنياته بنجاح أعمال المنتدى، وأن يخرج بنتائج ملموسة، وأفكارٍ لمشروعات يمكن تنفيذها بشكل سريع ولها مردود إيجابى على البلدين.