30 يونيو.. ثورة فى الموانئ البرية والجافة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وشملت خطة تطوير الموانئ إنشاء عددا من الموانئ البرية والجافة، أبرزها أرقين وقسطل والسلوم، من أجل خدمة حركة التجارة الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن الدولة أعدت مخططا شاملا لإنشاء 17 ميناء جافا ومركزا لوجستيا تقام فى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وتستهدف استيعاب 6 ملايين حاوية سنويا.

ويعد ميناء أرقين البرى نقطة تبادل التجارى الأولى على محور التجارة "الإسكندرية - كيب تاون"، وهو واحد من 7 خطوط برية وضعها الاتحاد الإفريقى للتجارة البينية بين الدول الإفريقية وتنمية إفريقيا، ويبدأ الخط التجارى من مصر وينتهى فى جنوب إفريقيا، حيث يضم أكبر عدد من الدول بواقع 19 دولة إفريقية.

وتضمنت أعمال الإنشاء بالموانئ الجافة توفير منطقة لوجستية تتم فيها عمليات التعبئة والتغليف والتصنيع والتوزيع على المناطق الصناعية المجاورة، مما يقلل الفاقد من البضائع ويسرع عملية تداول البضائع، وهو ما ينعكس على سعر المنتج النهائى.