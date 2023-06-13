الحوار الوطني.. النائب عمرو فهمي: أين المستثمر المحلى الذي يعد هو مرآة للمستثمر الأجنبي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 05:29 مساءً - أوضح النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، أن المجتمع المدني خلال الفترة الماضية، قدم العديد من المبادرات التى تخدم المجتمع، وكان من ضمنها مبادرة "أزرع" .

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني.

وقال: "نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي، لكن أين المستثمر المحلى الذي يعد هو مرآة للمستثمر الأجنبي؟، وعلينا أن نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها".

وقدم عدد من التوصيات، من أهمها: "سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في ١٦ مايو الماضي، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الإجراءات المطلوبة ومن يقوم بها، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية للمجلس.