نجاحات مبادرات الصحة.. الحكومة تحمى أجساد المصريين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعد منظومة التأمين الصحى هى نواة نظام صحى قوى فى مصر يوفر التغطية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصرى تحت مظلة تأمينية موحدة. وتستهدف المبادرات الرئاسية التى تشملها المنظومة الصحية، تقديم خدمة صحية شاملة ومجانية للمواطنين، تحت شعار 100 مليون صحة.

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