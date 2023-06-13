الممرات اللوجستية التى أنشأتها الدولة لإنعاش السياحة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعكف الدولة المصرية على تحويل الموانئ إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات على مدار الأعوام السابقة، لما لها من دور فى التعافى الاقتصادى للبلاد، لاسيما فى مجال السياحة.





ويوضح الفيديو جراف التالى الممرات اللوجستية التى أنشأتها الدولة لإنعاش السياحة:

وكانت وزارة النقل خطة قصيرة واستراتيجية المدى حتى 2023، الاستفادة القصوى من موقع مصر الجغرافى الذى يُعد محركًا للتجارة العالمية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، والذى وجه بضرورة الاستفادة من موقع مصر الجغرافى فى قلب التجارة العالمية.

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