وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعى

جدة - نرمين السيد - وجاء الاجتماع لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.

تناول اجتماع وزير الزراعة والمحافظ سبل تعزيز الاستثمار الزراعى فى المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة فى سيناء فى كافة المجالات وخاصة الزراعية، من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية، وأيضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتى تشتهر بها المحافظة.

وناقش اجتماع القصير وفودة تطورات إنشاء شادر السمك، ومتابعة تطوير الوحدة البيطرية بمضمار سباق الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ، وأيضا أساليب مكافحة الحشرات والقوارض حتى تظل مدينة جميلة صديقة للبيئة وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.