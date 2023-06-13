بتصويت الجماهير .. أليسون بيكر أفضل لاعب في ليفربول موسم 2022-23

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 06:30 مساءً - حصل البرازيلي الدولي أليسون بيكر على جائزة لاعب العام في نادي ليفربول بتصويت الجماهير للمرة الأولى مرة في مسيرته مع الريدز بعد أن احتل صدارة استطلاع الرأي متفوقاً على الدولي المصري محمد صلاح، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقال الموقع الرسمي للنادي "كان أليسون لاعبًا رائعًا باستمرار لفريق يورجن كلوب في الموسم الماضي ، حيث سجل 17 شباكًا نظيفة من 47 مباراة في جميع المسابقات".

وأوضح التقرير: "بدأ الموسم بشكل قوي بشكل نموذجي حيث تجاوز 200 ظهور للنادي في طريقه إلى ستاندرد تشارترد لاعب الشهر لشهر أكتوبر".

وتضمنت مساهمته في تلك الفترة عرض كارلسبرج لاعب المباراة في الفوز 1-0 على ضيفه وست هام يونايتد، والتي تصدى خلالها لركلة جزاء جارود بوين في نهاية الشوط الأول، ثم أظهر أليسون مهاراته في التوزيع المذهلة عندما قدم تمريرة حاسمة لهدف فوز محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في آنفيلد".

وحافظ أليسون بيكر على هذا المستوى لبقية الفترة ، مما ينتج عنه أداء لاعب آخر في المباراة في الفوز 2-0 خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد في فبراير.