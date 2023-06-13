وزير التجارة العراقى: توجيهات بفتح المجال أمام المستثمرين خاصة مصر

جدة - نرمين السيد - أعرب أثير داوود الغريرى، وزير التجارة العراقى، عن سعادته بعقد منتدى رجال الأعمال المصرى العراقى بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيسى وزراء مصر والعراق، على هامش اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة، التى تعبر عن إرادة البلدين الشقيقين على المستوى الرسمى، للسعى لتعظيم العلاقات الثنائية، وتوقيع مذكرات تفاهم تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف القطاعات.





ولفت الوزير إلى أنه إلى جانب أهمية التعاون على المستوى الرسمى والحكومى، فإن التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص له أيضا أهمية خاصة، لما له من دور كبير وفعال فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى لكل بلد، والاستفادة المثلى من الطاقات والفرص الاستثمارية الواعدة، معتبرا أن ذلك يتطلب من الجانبين التفكير بشكل دقيق والعمل بشكل دؤوب من أجل تحقيق أعلى درجات التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين الشقيقين، من خلال العمل على رفع مستويات التبادل التجارى والاستثمار بأشكاله المختلفة، وزيادة مستوى التنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص، للارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الرسمية بين البلدين. وأشار الوزير إلى أن توجيهات رئيس وزراء العراق فى هذا الصدد، تحث دائما على تعزيز مكانة القطاع الخاص، وفتح المجال أمام المستثمرين من الدول الشقيقة خاصة مصر، وتذليل كافة الصعوبات، مؤكدا للمستثمرين المصريين أن بيئة الاستثمار فى بلدهم الثانى العراق، تشهد انفتاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، كما تعمل الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة على استكمال كافة مقومات جذب الاستثمار، بعد أن قطعت الدولة العراقية أشواط كبيرة فى سبيل ذلك، وخاصة فى ظل مناخ الاستقرار الذى يشهده العراق حاليا.

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