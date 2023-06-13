محافظ بنى سويف يؤكد أهمية التوسع فى إقامة شوادر أضاحى العيد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أهمية تضافر الجهود والتعاون بين كافة أطراف المنظومة من جهات تنفيذية رقابية وتجار وأصحاب محلات ومواطنين للعمل على تخفيض أسعار اللحوم، لدعم وتعزيز الجهود التى تبذلها الحكومة فى توفير هذه السلعة الأساسية والهامة للمواطنين، وخاصة فى ظل الإقبال الموسمى عليها تزامنا مع قرب حلول العيد.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع أصحاب محلات الجزارة والعاملين فى مجال بيع اللحوم، وذلك ضمن خطة المحافظة للسيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء بهدف تخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن طرح اللحوم بأسعار مناسبة وعادلة يعود بالمنفعة على الطرفين حيث يترتب على ذلك زيادة فى المبيعات ناتجة عن إقبال المواطنين على الشراء ومواجهة جشع البعض، والحد من التلاعب برفع الأسعار.

وناقش المحافظ مع الحضور الخطوات والإجراءات اللازمة لتذليل بعض المعوقات والتحديات التى تتسبب فى ارتفاع أسعار اللحوم، سواء المتعلقة بالأعلاف ومدى توافرها وأسعارها، وبعض الجوانب التنظيمية والإدارية المرتبطة بإيجارات المحلات وتقليل حلقات التداول بين الوسطاء، ومراجعة منظومة العمل الخاصة بنقل وتداول رؤوس الماشية داخل وخارج المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الطب البيطرى والزراعة والتموين والوحدات المحلية.

وطالب المحافظ بإعداد مقترح لإقامة وتنظيم عدد من الشوادر لطرح وبيع اللحوم بأسعار مناسبة، مكلفاُ رؤساء المدن بتحديد واختيار أماكن مناسبة لإقامة تلك الشوادر وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات المطلوبة من التجهيزات اللازمة لها، ضمن مبادرة يشترك فيها الجميع من أجهزة تنفيذية وتجار ومجتمع مدنى وقطاع خاص لتوفير تلك السلعة بأسعار عادلة ومناسبة وتخدم صالح الطرفين سواء المواطن أو التاجر، موجها مسؤولى الوحدة الاقتصادية بعمل دراسة تحليلية عن تكلفة اللحوم لبيان وتحديد سعر عادل ومناسب للبيع من خلال حساب كافة الأبعاد والجوانب المتعلقة بسعر العلف والتربية والنقل والتخزين وغيرها من الجوانب.