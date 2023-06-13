بتكلفة 600 مليون جنيه.. ميناء صيد رشيد يوفر آلاف الفرص فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - ويأتى المشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد.

ويعد ميناء رشيد الجديد أول ميناء متكامل للصيد فى مصر مما يؤدى بعد افتتاحه إلى طفرة اقتصادية كبيرة بهذه المنطقة الساحلية التى تطل على البحر المتوسط.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بالبحيرة من جهودها للانتهاء من هذا المشروع العملاق والذى وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلى أكثر من 90 % تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروع ميناء الصيد الذى يعد من المشروعات القومية العملاقة التى ستحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشارت بلبع إلى أهمية ميناء الصيد برشيد الذى يعد هو الأول من نوعه بمصر نظراً لدوره المأمول فى تنمية الموارد الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى مستهدفات الدولة الاجتماعية من المشروع وعلى رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين.

كما شددت نائب محافظ البحيرة على سرعة إنهاء أعمال الترفيق بالميناء والتى تشمل "الكهرباء - المياه - الصرف - شبكة الاتصالات والإنترنت "وكذا التشطيبات النهائية لمبانى الميناء وفقا للمواصفات القياسية والفنية المطلوبة بالإضافة إلى تفعيل المبانى الرئيسية بالميناء.