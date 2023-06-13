حلم يتحقق على أرض الواقع.. جامعة رشيد الأهلية طفرة فى التعليم الجامعى

جدة - نرمين السيد - جامعة رشيد الأهلية هى حلم طال انتظاره حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القرار الذى يحمل رقم 664 لعام 2019 لإنشائها على مساحة 35 فدان ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة – رافد الطريق الساحلى الدولى وتكون لها شخصية اعتبارية خاصة. وجاء الهدف من إنشائها للإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية والعلمية للطلاب ولا تهدف إلى تحقيق الربح. ويتم حاليا العمل داخل الجامعة بسرعة فائقة، على أمل افتتاحها مع بداية العالم الدارسى القادم مما يحقق رفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية والخدمية فى التخصصات الطبية والهندسية والإدارية والتكنولوجية بالإضافة إلى التطبيقات المهينة. وتتكون الجامعة من الكليات التالية: 1- الهندسة

2- العلاج الطبيعي

3- طب الفم والأسنان

4- التكنولوجيا التطبيقية

5- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

6- التمريض

7- إدارة الأعمال وبالنسبة لكلية طب الفم والأسنان ستضم أقسام: "علوم الإنسان الوقائية، علوم الأسنان والاستعاضة، علوم الأسنان الطيبة والحيوية. وكذلك كلية العلاج الطبيعى ستضم أقسام : "العلوم الأساسية، المكيانيكا الحيوية، العلاج الطبيعى لأمراض الباطنة والمنسيين، والعلاج الطبيعى لأمراض النساء والتوليد، والعلاج الطبيعى لأمراض الأطفال. وتضم الجامعة أيضا كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بأقسام: " تكنولوجيا الأجهزة الطبية، تكنولوجيا المختبرات الطبية، علوم الأشعة، تكنولوجيا البصريات، تكنولوجيا تركيبات الاسنان". وبالنسبة لكلية التكنولوجيا التطبيقية ستضم أقسام: "تكنولوجيا الثروة السمكية، تكنولوجيا المشغولات الذهبية، تكنولوجيا الغاز والبتروكيماويات، تكنولوجيا الغزل والنسيج والملابس". ومع كل هذا يجري دراسة أن تضم الجامعة عدد من المراكز البحثية والعلمية فى عدد من التخصصات والمجالات مثل قياسات الجودة والبحوث والاستشارات الهندسية والتدريب على اللغات والترجمة والتدريب الحرفى والتحاليل البيولوجية والبيئة الكيمائية

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