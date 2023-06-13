أول ميناء صيد متكامل فى مصر.. مشروع رشيد طفرة بالمنطقة الساحلية (صور)

جدة - نرمين السيد - تسعى الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منظومة المشروع القومى لتنمية وتطوير مدينة رشيد، الذى يهدف لتغيير وجه الحياة بهذه المدينة العريقة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.





وجاء من بين مشروعات تطوير رشيد، مشروع إنشاء ميناء الصيد برشيد، الذى يهدف لتنشيط عملية صيد الأسماك باحترافية وفق القواعد العلمية وفتح آفاق جديدة للعمل وخلق أسواق منظمة لبيع الأسماك، ومنع الاحتكار إلى جانب إقامة منطقة صناعية قائمة على تعليب وتجميد الأسماك وتصديرها إلى دول العالم. ويضم ميناء الصيد الجديد برشيد صناعات عديدة تعتمد على الإنتاج السمكى ونشاط الصيد كصناعة الثلج والشباك والغزل ومراكب الصيد وإصلاحها وحفظ وتصنيع الأسماك وغيرها. كما يضم ميناء الصيد برشيد 3 مصانع للثلج وتعليب الاسماك وشباك الصيد بالإضافة إلى رصيف لمراكب الصيد يستوعب حوالى 60 مركب فى الساعة ورصيف أخر لصيانة المراكب بكامل معداته وعلى رأسها ونش قدرة تحمله أكثر من ألفى طن.

ويشتمل ميناء الصيد برشيد على ورش للصيانة ومخازن للمعدات وإدارة هندسية ومبنى جمركى وسوق للجملة والتجزئة وغرف لمحولات الكهرباء ومستودعات ومحطة وقود بالإضافة إلى استراحات للعمال وكذلك مبانى خدمية وإدارية ومحطة صرف صحى وخزانات للمياه العذبة. وبالتوازى مع عمليات إنشاء ميناء رشيد تقوم إدارة حماية الشواطئ برشيد بتنفيذ أعمال تكريك بوغاز رشيد بطول 2 كيلو متر بتكلفة 30مليون جنيه لسهولة حركة المراكب اثناء رحلات الصيد.

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