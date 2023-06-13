القاهرة الإخبارية: اكتشاف جسم مشبوه بالقرب من محيط محاكمة ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 07:32 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، إنه تم اكتشاف جسم مشبوه بالقرب من محيط محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ميامي، والشرطة تتعامل معه.

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية، احتشاد أنصار دونالد ترامب بمحيط مقر المحكمة التي سيمثل أمامها في قضية الوثائق السرية.

ومن المقرر أن يظهر دونالد ترامب أمام المحكمة فى ميامى بولاية فلوريدا اليوم، الثلاثاء، فى قضية جنائية تاريخية يتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق بالاحتفاظ بوثائق حكومية سرية للغاية، وإظهارها بتفاخر أمام الزائرين، ومحاولة إخفائها عن المحققين الذين طالبوا باستردادها.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن ترامب تعامل مع ظهوره المرتقب أمام المحكمة بشجاعة مميزة، وأصر أنه خاض سنوات من المتاعب القانونية التي لم يرتكب فيها أية مخالفات، وأنه تم ملاحقته لأهداف سياسية. إلا أن مدى خطورة اللحظة الراهنة لا لبس فيها، حيث يواجه ترامب37 اتهاما بالاحتفاظ عن قصد بسجلات سرية قال الإدعاء أنها كان يمكن أن تعرض الأمن القومى للخطر لو تم كشفها.