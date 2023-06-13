محمد الننى يزور النادى الأهلى .. وأحمد ناجي يعلق : نورتنا يا عالمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 08:34 مساءً - ظهر محمد الننى نجم المنتخب الوطنى الأول ونادى الارسنال الانجليزى فى النادى الأهلى اليوم، الثلاثاء.

وكتب أحمد ناجى المشرف العام على حراسة المرمى بالنادى الأهلى عبر صفحته على فيس بوك: نورتنا يا ننى يا عالمى.

وتواجد الننى رفقة بدر رجب مدير قطاع الناشئين فى الأهلى الذى سبق وتدرب الننى تحت قيادته فى ناشئى الأهلى قبل رحيله للمقاولون ثم خوض تجربة الاحتراف الخارجية.

محمد النني في الاهلي

من ناحية أخرى، يدرس السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى منح الفرصة للبدلاء فى بطولة كأس مصر التى يستهل الفريق مشواره فيها بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجارى فى دور الـ32 للبطولة.

ويمتلك الأهلى عدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق بشكل منتظم الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات وفي مقدمتهم طاهر محمد طاهر واحمد القندوسى ورامى ربيعة وخالد عبد الفتاح وثنائى الحراس على لطفى ومصطفى شوبير.

وحصل فريق الأهلى علي راحة من التدريبات منذ امس الاثنين حتى يوم 18 يونيو الجاري ليبدأ بعدها الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في الدوري يوم 22 الشهر الجارى ثم مواجهة منتخب السويس.

وتوج الأهلى ببطولة دوري ابطال افريقيا أول أمس الأحد على حساب الوداد المغربى بالفوز عليه 3 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة للمباراة النهائية للبطولة.