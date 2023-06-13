أخذ بصمات الرئيس السابق دونالد ترامب ووضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال ..غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 10:28 مساءً - قالت شبكة سى إن إن الإخبارية، إنه سيتم أخذ بصمات الرئيس السابق دونالد ترامب، ووضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال مع أخذ بصمات أصابعه.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها