الأرصاد: تحسن الطقس وانعدام فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يونيو 2023 11:26 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد اليوم مرت بسلام وصاحبها سقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية ومع تدني الرؤية الأفقية على محافظات الصعيد بالأخص وسط الصعيد في محافظة أسيوط، حيث بلغت سرعات الرياح فيها 60 كيلو متر في الساعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه مع تقدم الساعات القادمة سوف تتواصل حالة التحسن، وتحل محل الحالة الراهنة ريح شمالية قادمة من وسط وجنوب وأوروبا تؤدي لتراجع سرعات الرياح وانعدام فرص سقوط الأمطار فيما عدا بعض المنطق في حلايب وشلاتين.

وكشفت الدكتورة منار غانم، أن سرعات الرياح غدا سوف تتراوح ما بين 30-35 كيلو متر في الساعة نتيجة الرياح الشمالية القادمة من وسط وجنوب أوروبا، الأمر الذي يؤدي لتراجع درجات الحرارة.