محافظة الدقهلية تعلن عن قطع مياه الشرب بأجا للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، قطع مياه الشرب عن قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا وذلك اعتبارا من بعد غد الخميس ولمدة 6 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء، وذلك بسبب القيام بأعمال صيانة.





وأشار المركز الإعلامى للشركة - فى بيان اليوم الثلاثاء - إلى سرعة إنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين. وأضاف البيان أن الشركة تهيب بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عنها وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مشيرا إلى توافر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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