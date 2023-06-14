الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الرياح المثيرة للرمال والأتربة وصلت إلى حد العاصفة على محافظة أسيوط؛ حيث سجلت سرعة الرياح 56 كم /ساعة، ووصلت الرؤية الأفقية الى 500 متر طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مستقر على أغلب الأنحاء، حيث يكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتوجد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .