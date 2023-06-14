نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023.. أسماء العشرة الأوائل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط

وقال محافظ أسيوط، خلال مؤتمر صحفى، إن الطالبة منة الله عثمان محمد عبد المغيث، بمدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر الإعدادية بمركز ديروط، حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة فى نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023.

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وأضاف: "إيهاب وائل أبو الوفاء محمود، بمدرسة بدر الإعدادية بنين بديروط حصل على المركز الثانى، والمركز الثالث حصل عليه الطالب ميرى نبيل فتحى جاد السيد مدرسة بويط الإعدادية المشتركة بساحل سليم".

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط

وتابع محافظ أسيوط: "المركز الرابع حصلت عليه الطالبة آيه طارق عبدالحميد نجيب، مدرسة طلائع المستقبل الخاصة بأسيوط الجديدة، والمركز الخامس محمود محمد أحمد مدرسة دار حرار الإعدادية، والمركز السادس حازم عبدالناصر على سلمان مدرسة نجوع المعادى الإعدادية المشتركة".

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط 2023... والمركز السابع سلمى على القرشى كامل مدرسة البدارى الإعدادية بنات، والمركز الثامن محمد عصام إسماعيل أحمد مدرسة البدارى الإعدادية بنين، بينما حصل على المركز المركز التاسع فرح عمر محمد سيد مدرسة البدارى الإعدادية بنات، والمركز العاشر ريم أحمد محمد محمد مدرسة الإيمان الإعدادية بنات بالبدارى.