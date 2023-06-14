قرار عاجل من محافظ أسيوط عقب تسريب بعض نتائج الشهادة الإعدادية 2023

جدة - نرمين السيد - قرر عصام سعد، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بالمحافظة؛ للتحقيق فيما تم تداوله من تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، قبل اعتمادها من المحافظ.





نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط

وقرر سعد تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بفحص الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه الواقعة وإحالة رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، ومعاونيه إلى التحقيق.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه عقب ورود معلومات عن تسريب بعض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2023؛ مما أثار حالة من البلبلة بين أولياء الأمور، قرر تشكيل لجنة عاجلة من التفتيش والمتابعة والشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق فى الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال 24 ساعة، مشددا على أنه سيصدر قرارات عاجلة تخص الواقعة خلال الساعات المقبلة.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط

وأعلن عصام سعد، محافظ أسيوط، أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2022 / 2023، مساء أمس الثلاثاء.

وقال محافظ أسيوط، خلال مؤتمر صحفى، إن الطالبة منة الله عثمان محمد عبد المغيث، بمدرسة الشيخ شهيب عبدالناصر الإعدادية بمركز ديروط، حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وأضاف: "إيهاب وائل أبو الوفاء محمود، بمدرسة بدر الإعدادية بنين بديروط حصل على المركز الثانى، والمركز الثالث حصل عليه الطالب ميرى نبيل فتحى جاد السيد مدرسة بويط الإعدادية المشتركة بساحل سليم".

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط

وتابع محافظ أسيوط: "المركز الرابع حصلت عليه الطالبة آيه طارق عبدالحميد نجيب، مدرسة طلائع المستقبل الخاصة بأسيوط الجديدة، والمركز الخامس محمود محمد أحمد مدرسة دار حرار الإعدادية، والمركز السادس حازم عبدالناصر على سلمان مدرسة نجوع المعادى الإعدادية المشتركة".

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة اسيوط 2023... والمركز السابع سلمى على القرشى كامل مدرسة البدارى الإعدادية بنات، والمركز الثامن محمد عصام إسماعيل أحمد مدرسة البدارى الإعدادية بنين، بينما حصل على المركز المركز التاسع فرح عمر محمد سيد مدرسة البدارى الإعدادية بنات، والمركز العاشر ريم أحمد محمد محمد مدرسة الإيمان الإعدادية بنات بالبدارى.