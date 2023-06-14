الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة على طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء

ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وعن حالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.