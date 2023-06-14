طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء

ولفتت إلى وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 22

العاصمة الادارية 34 22

6 اكتوبر 35 23

بنهــــا 34 22

دمنهور 34 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 33 21

المنصورة 34 22

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 22

طنطا 33 21

دمياط 27 22

بورسعيد 26 22

الإسماعيلية 34 21

السويس 35 22

العريش 27 21

رفح 26 21

رأس سدر 36 22

نخل 34 16

كاترين 28 15

الطور 37 27

طابا 35 24

شرم الشيخ 37 27

الاسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 19

سيوة 33 20

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 26

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 35 26

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 35 26

أسيوط 36 27

سوهاج 43 27

قنا 43 28

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

الوادى الجديد 43 25

أبوسمبل 42 26