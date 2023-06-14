استقبال السيسى لرئيس الوزراء العراقى أمس يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، وتحت عنوان الارتقاء بالتعاون مع العراق اقتصاديا وأمنيا ، ذكرت صحيفة الأهرام ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون المتبادل فى شتى المجالات: السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائى، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، بقصر الاتحادية «محمد شياع السوداني» رئيس وزراء العراقى الذى يزور مصر، على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، يضم نائبى رئيس الوزراء وزيرى الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزى العراقى، للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مشيرة إلى أن اللقاء حضره من الجانب المصرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن اللقاء بحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمنى، والتبادل التجارى، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء الدور المحورى للدولتين فى المنطقة، حيث تم تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربى المشترك، بما يسهم فى التصدى للتحديات المتعددة التى تواجه الأمة العربية فى المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة فى العيش فى سلام واستقرار.

وأشاد رئيس الوزراء العراقى بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائى الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته لمصر، فى مارس الماضى، وقال إن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية فى مختلف المجالات، خاصة فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل العربى المشترك، فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذى يعد نموذجا يحتذى فى الحفاظ على الاستقرار، والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحت عنوان توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق فى مختلف المجالات ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره العراقى المهندس محمد شياع السودانى شهدا توقيع 11 وثيقة تعاون فى عدد من المجالات بين البلدين بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن التوقيع حضره عدد من وزراء البلدين، وذلك عقب اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وصف العلاقات المصرية العراقية بأنها تاريخية، وقال إن علاقات مصر مع العراق تاريخية ممتدة الجسور، حيث سجل التاريخ بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة فى بلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، منذ أكثر من 6 آلاف عام وامتدت منذ هذا الوقت وتوطدت علاقات الشعبين المصرى والعراقى حيث تجمعها وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك.

ونوه مدبولى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره العراقى محمد شياع السودانى أمس بالعاصمة الإدارية بحرص رئيس الوزراء العراقى على زيارة مصر للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر منذ مارس الماضى مما يعكس الاهتمام الواضح بدعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ورحب مدبولى بالسوادنى والوفد الوزارى رفيع المستوى ضيوفا أعزاء على أرض مصر.

ووصف رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى العلاقات المصرية - العراقية بأنها «استراتيجية ومحورية» وسوف تساهم فى استعادة وتعزيز التأثير العربى والدولى للبلدين.. منوها إلى علاقات التعاون مع الأردن أيضا.

وشدد السودانى على أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة ما بين الحكومتين المصرية والعراقية للتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى.. وقال إن هناك إرادة ورغبة جادة من قيادة البلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائى وتعزيز الاستثمارات، وسأتواصل شخصيا مع الدكتور مصطفى مدبولى، وكذلك ستتواصل الوزارات المعنية من أجل وضع هذه المذكرات موضع التنفيذ .

وفى الشأن الاقتصادى، ذكرت صحيفة الأهرام تحت عنوان البورصة تربح 13 مليار جنيه أن البورصة اختتمت تداولاتها فى جلسة أمس على تباين فى حركة مؤشراتها، حيث أغلق رأس المال السوق عند مستوى 1.168 تريليون جنيه، محققا ارتفاعا قدره 13 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وأوضحت الصحيفة أن جلسة أمس سجلت قيمة تداولات نحو 3.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم من خلال تنفيذ 94.6 ألف صفقة.

وعلى صعيد المؤشرات، زاد مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى17866 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 21610 نقاط، فى حين ارتفع مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان، طرح 140 طنا يوميا من اللحوم الحية والمجمدة استعدادا للعيد ، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أن الوزارة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ونوعت مناشئ ومصادر استيراد اللحوم بعد أحداث السودان فتم التعاقد مع دول جيبوتى وأوغندا وتنزانيا إلى جانب السودان للحوم الحية، وتم التعاقد مع البرازيل والهند لتوريد اللحوم المجمدة بكميات كافية.. مشيرا إلى أن استيراد اللحوم من تشاد وارد وممكن إلا أن تكلفة النقل منها عالية حيث لا يوجد وسيلة للنقل إلا بالطائرات.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك التابعة لوزارة التموين أنه يتم طرح 140 طنا يوميا من اللحوم الحية والمجمدة على منافذ المجمعات ومنافذ شركات الجملة العامة والمصرية بجميع المحافظات استعدادا لعيد الأضحى وكذلك تم تسيير السيارات المتنقلة لتوزيع اللحوم من خلال الشركة القابضة الغذائية.

وتحت عنوان 21 رحلة لمصر للطيران نقلت 2240 حاجا للأراضى المقدسة ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن 21 رحلة جوية أقلعت على مدار الـ24 ساعة الماضية نقلت 2240 حاجا من حجاج بعثة وزارة التضامن، ووزارتى الداخلية والصحة، وقرعة المنوفية وأسوان وترانزيت، وحجاج فلسطين، وذلك على الجسر الجوى الذى تنظمه شركة مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله إلى جدة والمدينة المنورة لأداء المناسك.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الرحلات تضمنت 7 رحلات جوية أقلعت من مطار القاهرة الدولى إلى مطار جدة، و5 رحلات جوية بواقع 4 رحلات من مطار القاهرة الدولى إلى مطار المدينة المنورة، ورحلة واحدة من مطار أسوان الدولى إلى مطار المدينة المنورة.

وأكد المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة، وذلك فى مرحلة الذهاب والتى تنتهى يوم 22 يونيو الجارى.

وفى متابعتها للحوار الوطنى ذكرت صحيفة الجمهورية، أن المشاركين فى لجنة الزراعة والأمن الغذائى فى الحوار الوطنى أكدوا ضرورة حماية الرقعة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائى، بجانب ترجمة الاستحقاقات الدستورية فى شكل سياسات وقوانين فعالة.. مشيرين إلى أن الفلاح والزراعة، هما المحوران الأساسيان لهذا القطاع.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائى ضمن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، أمس لمناقشة دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وفى الشأن التعليمى، ذكرت صحيفة الأخبار أن طلاب الثانوية العامة أدوا أمس ثانى الامتحانات باختبارى الاقتصاد والإحصاء أخر المواد غير المضافة للمجموع ليبدأ الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية الأحد المقبل بمادة اللغة العربية.

وذكرت صحيفة الأخبار أن د.رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة حرص على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وفى الشأن الرياضى، عودة إلى صحيفة الجمهورية التى ذكرت أن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم يلتقى فى التاسعة مساء اليوم منتخب غينيا بمدينة مراكش المغربية وهو الملعب الذى اختاره المنتخب الغينى لمباراته التى تعذر إقامتها فى بلاده لعدم جاهزية ملاعبها.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة الليلة تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأشارت الصحفية إلى أن المنتخب الوطنى يتصدر المجموعة الرابعة قبل مواجهة غينيا برصيد 9 نقاط ويشاركه المنتخب الغينى الصدارة بنفس الرصيد ويليهما مالاوى وإثيوبيا بـ3 نقاط.

وتحت عنوان المنتخب الأوليمبى جاهز لودية غانا ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن المنتخب الأوليمبى يختتم اليوم تدريباته على هامش معسكره المغلق استعدادا لودية غانا غدا، فى ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 4 يوليو المقبل.