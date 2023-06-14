جدة - نرمين السيد - قررت إدارة ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إعادة فتح الميناء اليوم الأربعاء أمام دخول وخروج مراكب الصيد الآلية للبحر المتوسط بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.





وناشد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين -فى بيان- أصحاب المراكب والصيادين بعدم الإبحار فى مسافات بعيدة بعمق فى البحر خوفا من التقلبات الجوية السريعة، والالتزام بكافة التعليمات الصادرة إليهم من إدارة الميناء للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم. وكانت إدارة الميناء قد أعلنت أمس إغلاق الميناء ووقف حركة الصيد، وعدم التصريح للمراكب بالإبحار؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الأمطار والرياح وارتفاع الأمواج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ: إعادة فتح ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.