أندريه زكى: الدين محور رئيس فى تشكيل منظومة القيم (صور)

جدة - نرمين السيد - وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وألقى كلمة بهذه المناسبة، وإلى نص الكلمة:

الدين والمجتمع

الدكتور القس أندريه زكى

السيدات والسادة الحضور،

بداية، اسمحوا لى أن أرحب بسعادة السفير: كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، وسعادة السفير: هاكان أمسجارد، سفير السويد بمصر، وأرحب بحضراتكم جميعًا فى جولة جديدة من جولات الحوار العربى الأوروبى؛ بكل الوفود الحاضرة من مختلف الدول الأوروبية والعربية وكذلك قادة فكر المجتمع المصرى، كما أود أن أشكر acting Committee اللجنة المنظمة لهذا اللقاء.

ويتناول برنامج اللقاء موضوعًا ذا أهمِّيَّةٍ بالغة "الدين والمجتمع"، ويحتل الدين مكانة بارزةً فى مجتمعاتنا العربية؛ وقد شهدنا خلال العقود الماضية هذا التأثير الكبير الذى ألقى بظلاله على كافة المجالات؛ وخصوصًا على الصعيدين السياسى والاجتماعى ولهذا السبب من المهم أن تُركِّز الحوارات المشتركة، على هذه القضية. وأودُّ فى هذه الكلمة أن أركز بإيجاز على بعض النقاط المهمة:

وقبل كل شيء دعونا نفرق بين "الدين" و"الفكر الدينى"؛ فالدين منظومة إيمانية جاءت فى نصوص مقدسة يؤمن بها الإنسان ويكوِّن من خلالها علاقة مع الخالق، أما الفكر الدينى فهو اجتهادات وتأويلات تحاول تفسير النصوص الدينية؛ وهذه نشاطات فكرية بشرية، خاضعة للمراجعة واختلاف الآراء والرؤى والتوجهات الفكرية، ولا ينبغى بأى حال من الأحوال أن تكون هذه الاختلافات مدعاة للصراع أو النزاع أو التقليل من شأن الآخر.

ومن ضمن ما يتناوله الفكر الدينى هو النظرة إلى العيش المشترك، والتسامح، والسلام المجتمعى. وهذا الفكر الدينى ذو تأثير كبير أيضًا على السياسة والمجتمع والتنمية والديمقراطية وغيرها من المفاهيم ستتناول محاورها مشاركات الحضور فى هذا اللقاء.

كما يجدر بنا أيضًا فى هذا اللقاء أن نفرق بين دور الدين فى المجتمع، وبين تحويل الدين إلى أيديولوجية أو استخدامه سياسيًّا، أو توظيفه بأى شكل من الأشكال وهذا من شأنه أن يبعد الدين عن أهدافه الأساسية السامية.

وفى إطار حديثنا عن الدين والمجتمع، يجب أيضًا أن نتفادى الانزلاق للدعوة إلى تديين المجال العام، فهذا أيضًا من المفاهيم التى لا تخدم الدين ولا المجتمع.

إذًا ماذا نقصد بالدين والمجتمع، والعلاقة بينهما؟ وكيف السبيل إلى إيجاد علاقة إيجابية صحية بين الدين والمجتمع تسهم فى تعزيز العيش المشترك وتدعم جهود التنمية المستدامة وتتبنى قضايا مشتركة، مستخدمين فى هذا التأثير الكبير والاحترام الجزيل للدين فى مجتمعاتنا؟

إن العلاقة بين الدين والمجتمع فى العالم العربى متجذرة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا؛ إذ يشكل الدين محورًا رئيسًا فى تشكيل منظومة القيم، وقد شكل الدين أيضًا تاريخ المنطقة وحاضرها مما يعنى امتداد هذا التأثير للمستقبل، وأى محاولة لفهم تطورات العالم العربى، وكذلك أى تطرق لمفاهيم الحوار والأرضية المشتركة، يجب أن يضع فى اعتباره مركزية الدين وتأثيره العميق على المواطنين فى المنطقة العربية باختلاف دياناتهم ومذاهبهم.

وهنا تبرز أهمية التفسير التعددى للنص الدينى، باعتباره مفهومًا جوهريًّا فى تطوير الفكر الدينى، يعزز التعددية التى هى الأساس للمواطنة والعيش المشترك. إن التفسير التعددى للنص الدينى هو الذى يحترم البعد التاريخى للنصوص، ويفصل بين تفسير النص والنص ذاته. فالنص الدينى هو وحى من الله، لكن يستقبله أناس مختلفين فى الثقافة والتعليم. وتبعًا لكون البشر مختلفين، فستظل هناك دائمًا تفسيرات متعددة للنص الدينى.

هذا التنوع البشرى المتمثل فى الخلفيات المتعددة، يؤدى دائمًا إلى قراءات وتفسيرات عديدة. وبالتالى عند اختيار أحد التفاسير ومطابقته بالنص، فإنه يؤدى إلى رؤية أحادية ضيقة. لكننا إذ قبلنا التعددية البشرية، فعلينا أن نقبل التعددية فى التفسير. هذه التعددية سوف تزيد من ممارسة هذا المفهوم على المستوى الفقهى اللاهوتى، وكذلك على المستويين الاجتماعى والسياسى.

وتقع على المؤسسات الدينية مسؤولية كبيرة فى نشر الخطاب الدينى الذى يركز على قيم العيش المشترك، ويمتد دور المؤسسات الدينية إلى حوار الحياة المشتركة والاتحاد سويًّا فى مواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع؛ فالمؤسسة الدينية ليست جزيرة منعزلة عن المجتمع إنما هى جزء منه لا تقدر أن تنفصل عنه.

ولكى تتحقق هذه الأهداف، يجب على هذه المؤسسات الحوار حول القضايا المجتمعية، بما فيها قضايا الأسرة، وقضايا التنمية، ومواجهة الفقر، وقضايا البيئة، وغيرها، بما لها من تأثير لدى الناس. ويقوم المجتمع المدنى بدوره، إلى جانب المؤسسات الدينية والدولة، كحلقة وصل فى الدعوة إلى قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك وتعزيزها والتوعية بها.

أكرر الترحيب بجميع الحاضرين، وأتمنى لكم لقاءً مثمرًا نتبادل فيه الخبرات والأفكار، ويكون مساحةً حواريَّةً حرةً تُثرى الأفكار وتفتح الآفاق أمام مبادرات وأفكار ملهمة، تخدم المجتمع.